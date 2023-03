Alexis Sanchez, l'anti-Messi de l'OM fait rager le PSG

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé, Alexis Sanchez a signé une performance de haute volée avec l’OM dimanche soir contre le Stade de Reims (1-2).

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille cette saison, Alexis Sanchez a fait honneur à sa réputation à Reims, dimanche soir. Face à un adversaire redoutable, invaincu depuis 19 matchs et qui n’avait plus encaissé le moindre but depuis 6 rencontres, le Chilien a inscrit un doublé en première mi-temps. Deux buts décisifs qui ont permis à Marseille d’enchainer une huitième victoire consécutive loin du Vélodrome, une performance de haute volée. Au-delà de ses deux buts, Alexis Sanchez a encore fait preuve d’une générosité à toute épreuve. Au four et au moulin pour défendre et aider ses coéquipiers à conserver le score, l’ancien attaquant du FC Barcelone a prouvé combien il était indispensable à l’Olympique de Marseille. Sur l’antenne de RMC, le journaliste Florent Gautreau a tiré un véritable coup de chapeau à Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez, un trentenaire talentueux qui mouille le maillot

« Au-delà de sa qualité technique que l’on connaissait déjà, ce sont surtout toutes ses courses de replacement qui sont impressionnantes. Avec lui, les défenseurs ne sont jamais tranquilles comme sur le deuxième but où il y a une grosse erreur de la défense de Reims mais où il est à l’affût pour récupérer et aller marquer. C’est dans l’attitude qu’il est exemplaire. Pour situer par rapport à Messi, c’est un gars qui lui aussi a 34 ans, une grosse carrière et un gros CV, il vient à Marseille, on espérait qu’il n’était pas fini car on avait la crainte que ce soit trop tard à 34 ans. Ce n’est pas le cas, il est remarquable, c’est génial pour l’OM et c’est génial pour la Ligue 1. C’est super de voir qu’un joueur comme ça peut avoir une telle attitude, ça nous réconcilie avec ce que l’on peut voir par ailleurs » a lancé le journaliste de RMC, pour qui la comparaison entre Lionel Messi et Alexis Sanchez est difficile à supporter pour les fans du PSG, tant le Chilien mouille nettement plus le maillot que l’Argentin.

Igor Tudor conquis par Alexis Sanchez

Dans les colonnes de L’Equipe ce lundi, Alexis Sanchez est logiquement le joueur le mieux noté de ce match entre l’OM et Reims avec un excellent 8/10. « Un match énorme dans les efforts, l'intelligence de jeu et l'efficacité. Auteur d'un doublé sur un coup franc enroulé (16e) et un but du droit (29e), le Chilien n'a jamais relâché ses efforts et il a semblé emmener avec lui ses coéquipiers. Une prestation de patron » détaille le quotidien national, rejoint par Igor Tudor, bluffé par le match d’Alexis Sanchez. « Alexis Sanchez a fait ce que font les leaders, également dans le vestiaire à la mi-temps. On a de la chance de l'avoir avec nous » a sobrement commenté l’entraîneur de l’Olympique de Marseille en conférence de presse après le doublé du Chilien, une fois de plus décisif et qui compte désormais 16 buts toutes compétitions confondues avec l’OM dont 12 en Ligue 1. Des chiffres qui commencent à avoir de l’allure, à dix journées de la fin du championnat.