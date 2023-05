Alexis Sanchez et l'OM, La Provence glace l'ambiance

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure samedi soir à Lens, Alexis Sanchez réussit une vraie belle saison avec l'Olympique de Marseille. Cependant, son avenir à l'OM est très flou, même Pablo Longoria se pose des questions.

Les supporters de l’OM se sont souvent enflammés pour des attaquants ces dernières saisons, et cela a été pour rien ou pas grand-chose. Mais en faisant venir Alexis Sanchez de l’Inter, le club italien ayant accepté de libérer l’attaquant chilien, Pablo Longoria ne s’est pas trompé. Avec 13 buts en Ligue 1, soit autant que Neymar, Alexis Sanchez a tenu son rang, et il a réussi à enflammer plusieurs fois le Vélodrome. Samedi, à Lens, le joueur de 34 ans a même climatisé Bollaert, avant que finalement Clément Turpin ne décide d’annuler le but. Reste que l’avenir de l’international chilien n’est pas clair, ce dernier ayant une option pour une saison supplémentaire. Mais ce lundi, La Provence affirme que même si l’on sait que la qualification pour la prochaine Ligue des champions est impérative, du côté de l’Olympique de Marseille, le dossier Alexis Sanchez est encore à l’étude.

Alexis Sanchez n'est pas un cas à part à l'OM

Vous étiez plus de 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ à soutenir nos Olympiens à Lens. 💙



Merci la #TeamOM 🙏 pic.twitter.com/BMPszIifcO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 7, 2023

Fabrice Lamperti et Jean-Claude Leblois, qui évoquent ce lundi le futur mercato de l’OM, expliquent que si Alexis Sanchez réfléchit à son avenir marseillais, il en est de même pour Pablo Longoria. « L’OM étudiera de toute façon toutes les offres. Idem pour les joueurs arrivés l’été dernier, même si, a priori, ceux-ci sont ap­pelés à rester. Quid d’Alexis Sanchez ? Re­cruté libre après sa rupture de contrat avec l’Inter, le Chilien dispose d’une année supplémentaire en option. Si la participation en Ligue des Champions et une condition sine qua non pour El Ni­no maravilla, les responsables marseillais réfléchissent, eux aussi, à son sujet. Des discussions auront lieu entre toutes les parties dès la fin de l’exercice, program­mé à Ajaccio le 3 juin. Comme avec les autres joueurs de l’effectif », préviennent les deux journalistes du quotidien régional. Autrement dit, l'Olympique de Marseille se donne aussi le droit de ne pas dire banco au buteur chilien.