Accord OM-Norwich, Jonathan Rowe s'envole pour Marseille

Le dossier Jonathan Rowe s'est subitement accéléré puisque les médias anglais annoncent un accord entre l'OM et Norwich. L'attaquant de 21 ans est attendu dans la soirée à Marseille.

Priorité numéro 1 de Pablo Longoria et Mehdi Benatia dans cette fin de mercato, Jonathan Rowe va devenir dans les prochains jours un joueur de l'Olympique de Marseille, ce qui va combler Roberto De Zerbi, lequel avait validé cette piste. Journaliste pour le Telegraph, John Percy annonce que le club de Ligue 1 et la formation de D2 anglaise se sont entendus concernant le transfert de l'attaquant anglais de 21 ans formé à Norwich. Un accord d'autant plus facile à trouver que Jonathan Rowe avait décidé de forcer son départ vers l'OM, ratant même le premier match de la saison en Championship. Pour obtenir la signature de Jonathan Rowe, qui ne fera pas l'objet d'un prêt, le club de Frank McCourt va payer 16,5 millions d'euros, plus des bonus à hauteur de 3,5 millions d'euros et un pourcentage en cas de revente.

Norwich and Marseille agree £14m deal for Jonathan Rowe, who is set to fly out for medical later today. Further £3m in bonuses and sell-on agreed. Story with @mcgrathmike and more to follow @TeleFootball #ncfc #TeamOM https://t.co/BxPplZRUHI