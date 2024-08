9 ME par an, le salaire de ce joueur a terrifié l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A moins d’une grosse surprise, le feuilleton des gardiens est terminé à l’OM, qui va recruter Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. Mais avant de ficeler ces deux arrivées, le club phocéen a exploré de multiples pistes.

Confronté à la blessure de Ruben Blanco, après avoir écarté Pau Lopez, l’Olympique de Marseille n’avait plus de temps à perdre à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Deux gardiens sont sur le point de débarquer dans la cité phocéenne, le champion du monde Geronimo Rulli en provenance de l’Ajax Amsterdam ainsi que Jeffrey de Lange, lui aussi recruté aux Pays-Bas, à Go Ahead Eagles. Pour un total avoisinant les 6 ME, le club phocéen va recruter deux gardiens et régler un problème qui a trainé en longueur durant ce mercato estival.

La question est maintenant de savoir si ces deux joueurs feront l’affaire ou si Pablo Longoria regrettera de ne pas avoir creusé un peu plus certains dossiers. Dans son édition du jour, L’Equipe indique que l’OM a étudié de nombreuses pistes au poste de gardien cet été. Celles qui mènent à Brice Samba et à Illan Meslier ont déjà été dévoilées dans la presse mais n’ont pas été approfondies par le club phocéen pour des raisons principalement financières. Le nom de Mory Diaw a également été évoqué, tout comme ceux de Filip Jörgensen qui a signé à Chelsea ou d’Alvaro Valles, qui a refusé de quitter Las Palmas.

Kepa Arrizabalaga trop cher pour l'OM

Mais dans ses colonnes, le quotidien sportif nous apprend que Pablo Longoria et son conseiller Mehdi Benatia ont également sondé Kepa Arrizabalaga. Prêté au Real Madrid la saison dernière, l’international espagnol a fait son retour à Chelsea cet été. Son avenir est incertain car si un nouveau prêt au Real est possible en cas de départ d’Andriy Lunin, rien n’a encore été décidé. Une chose est sûre, Chelsea ne compte pas sur lui alors que le coach londonien Enzo Maresca a sept gardiens à sa disposition. Le dossier Kepa Arrizabalaga avait de quoi plaire à Marseille, mais n’a finalement pas été approfondi.

On peut légitimement penser que c’est le salaire de l’ancien portier de l’Athletic Bilbao qui a bloqué puisque ce dernier perçoit actuellement la somme colossale de 9 ME par an à Chelsea. De quoi refroidir les ardeurs marseillaises, même si la piste était cohérente et collait parfaitement à ce que recherchait Roberto De Zerbi.