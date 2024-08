30 ME pour le nouveau Mbappé, l’OM fait la belle affaire

Dans : OM.

Bouclé au terme d’un long feuilleton, le transfert d’Elye Wahi suscite pas mal d’interrogations. Le nouvel attaquant de l’Olympique de Marseille sort d’une saison décevante à Lens. Il n’empêche que ses stats parlent encore en sa faveur.

A l’Olympique de Marseille, Elye Wahi sera attendu au tournant pour plusieurs raisons. L’attaquant recruté à Lens vient succéder à Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 30 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Certains n’oublieront pas non plus son ancienne déclaration selon laquelle il ne porterait jamais le maillot olympien. Enfin, le Bleuet sort d’une saison décevante chez les Sang et Or. Ce qui n’a pas empêché le club phocéen de miser 30 millions d’euros (hors bonus) sur son transfert.

Des stats à la Mbappé

L’investissement peut paraître onéreux et risqué. Mais le journaliste Alexandre Chaillol comprend le pari tenté par l’Olympique de Marseille. « C'est cher ? La qualité, ça se paye, a réagi le spécialiste de Foot Mercato pour Football Club de Marseille. J'ai vu une stat incroyable. Peut-être qu'on peut la voir différemment, mais c'est 73 matchs en tant que titulaire en Ligue 1 et 41 buts. Et il a 21 ans, ne l'oublions pas. Avant 20 ans, c'est quand même le mec qui était dans les standards de buts de Kylian Mbappé en Ligue 1. Donc on parle d'un mec qui a beaucoup de stats, qui "score" énormément. »

« Même en faisant une saison où tout le monde le critique, où tout le monde le fusille, le mec met quand même ses 12 pions alors que Lens venait de faire une saison exceptionnelle, donc ça allait forcément être moins bien, a rappelé notre confrère. Il a des matchs références contre Arsenal en Ligue des Champions. Je ne sais pas combien de joueurs dans l'effectif de l'OM aujourd'hui ont performé contre une grosse équipe en Ligue des Champions. Il n'y en a pas beaucoup. Lui il en fait partie même si ce n'est qu'un match. Je ne peux pas voir le négatif de Wahi sportivement quand je vois les qualités du mec, le profil. »

« Oui il a coûté 30 millions, mais Lens l'avait payé 30 millions. Et un an, dans le foot, pour un mec de 20-21 ans, ce n'est rien. C'est normal, ça arrive à tout le monde, a défendu le journaliste. Hojbjerg était au Bayern Munich, il était en échec total, il n'a jamais confirmé son potentiel. Et après à Southampton, petit à petit c'est arrivé. Wahi a le droit d'avoir une saison un peu galère. C'est un petit raté. Ça m'aurait dérangé de mettre ce prix s'il avait mis trois buts, s'il était passé remplaçant toute la saison et que le mec s'était blessé au ménisque ou autre. Mais là ce n'est pas du tout le cas. » Cette fois, Elye Wahi n’aura pas le droit à l’erreur.