OM : Joao Mario c'est non, Marseille n'y reviendra pas

Prêté par l’Inter Milan au Lokomotiv Moscou cette saison, Joao Mario a régulièrement été associé à l’OM durant le mois de juin.

La signature de Pape Gueye a calmé les rumeurs d’une arrivée du champion d’Europe 2016 en Provence. Mais l’Olympique de Marseille pourrait-il relancer la piste menant à Joao Mario en cas de départ de Maxime Lopez ou de Morgan Sanson dans un avenir proche ? La question se pose. Mais visiblement, la réponse est non. Selon les informations obtenues par Football News 24, le club phocéen n’a jamais entrepris la moindre démarche pour recruter Joao Mario depuis le début du mercato, et n’a aucunement l’intention de le faire. Également associé à l’ancien milieu de terrain du Sporting ces dernières semaines, le Bétis Séville n’a pas plus l’intention de bouger dans ce dossier.

Cela ne va pas faire les affaires de l’Inter Milan puisque fin juin, la presse italienne était catégorique, affirmant que le club nerazzurri a planifié une vente de Joao Mario afin de renflouer ses caisses. L’objectif est donc toujours de trouver une porte de sortie au Portugais, dont le salaire est extrêmement encombrant. Il se murmure au sein de l’Inter Milan qu’un transfert en échange d’une faible indemnité de transfert pourrait être accepté, si cela pouvait éviter un nouveau prêt de Joao Mario. Plus que jamais, l’Inter Milan a tranché et veut définitivement se séparer du natif de Porto. Une aubaine dont l’Olympique de Marseille, qui souhaite se tourner vers des jeunes bien moins onéreux en termes de salaire, ne souhaite donc pas bénéficier. Dans ce secteur de jeu et afin de combler un éventuel départ de Lopez ou de Sanson, le dauphin du PSG cible par exemple Enzo Le Fée. Une piste qui semble mieux correspondre à la nouvelle politique sportive et financière du club.