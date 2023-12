20 millions pour un crack du Maroc, l'OM attaque ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato ouvre ses portes dans quelques jours, l’occasion pour Mehdi Benatia de débuter dans ses fonctions de conseiller sportif de l’OM. Le nouveau bras droit de Pablo Longoria a déjà identifié un crack marocain pour renforcer l’effectif marseillais.

Gennaro Gattuso veut du renfort lors de ce mercato hivernal. Sixième de Ligue 1 à la trêve, l’Olympique de Marseille a l’objectif de poursuivre sa remontée jusqu’au top 4 du championnat afin de décrocher une qualification en Ligue des Champions. Pour atteindre cet objectif, l’entraîneur de l’OM estime que des recrues sont nécessaires, d’autant que Marseille va perdre plusieurs joueurs durant la Coupe d’Afrique des Nations, de Chancel Mbemba à Amine Harit en passant par Azzedine Ounahi, Ismaïla Sarr ou encore Iliman Ndiaye. Le mercato hivernal sera donc agité et un homme devrait tenir un rôle clé en la personne de Mehdi Benatia, nouveau conseiller sportif de l’Olympique de Marseille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bilal El Khannouss (@bilalekns_34)

A en croire les informations du compte marocain @H24Info, l’ancien capitaine de la sélection marocaine a d’ailleurs identifié un premier joueur très prometteur pour le club phocéen en la personne de Bilal El Khannouss. Du haut de ses 19 ans, le jeune espoir de Genk s’est imposé comme un joueur incontournable dans le championnat belge, où il enchaine les titularisations cette saison.

Mehdi Benatia sous le charme de Bilal El Khannouss

Formé au club belge et valorisé à hauteur de 20 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, il susciterait l’intérêt de l’Olympique de Marseille et de son conseiller sportif Mehdi Benatia. Reste maintenant à voir si cette piste sera possible à mener à son terme sur le plan financier car Frank McCourt n’a pas l’intention de remettre la main à la poche. Le propriétaire américain de l’OM souhaite que Pablo Longoria se débrouille afin d’autofinancer les transferts à Marseille. Pour recruter un tel joueur, considéré comme un grand espoir du football marocain, le club olympien va devoir vendre. Ismaïla Sarr ou encore Vitinha et Azzedine Ounahi sont annoncés comme de possibles candidats au départ.