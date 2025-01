15 millions d'euros pour cette pépite, l'OM dit stop

Le milieu du Hellas Vérone Reda Belahyane fait sensation en Serie A cette saison. Il a rapidement tapé dans l'œil de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, la Lazio est en train de prendre le dessus sur les Phocéens.

L'Olympique de Marseille est très solide en Ligue 1 mais Roberto de Zerbi ne serait pas contre quelques renforts cet hiver. Le club phocéen cible notamment un milieu de terrain supplémentaire. La priorité de la cellule de recrutement se nomme Reda Belahyane. Le jeune Marocain de 20 ans est suivi depuis l'été dernier. Passé par Nice, il a explosé cette saison au Hellas Vérone. Il est incontestablement un leader de l'équipe classée 17e en Serie A. Néanmoins, l'OM n'est pas seul sur ce dossier puisque Rennes le convoite aussi en Ligue 1 sans parler des clubs italiens.

La Lazio notamment est très active et fait figure de favorite depuis plusieurs jours pour réaliser ce transfert. Les choses se sont clairement accélérées ces dernières heures. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le club romain est tout proche de finaliser l'opération. « Les discussions entre la Lazio et Vérone pour Reda Belahyane avancent bien. Accord en cours », a écrit le spécialiste du mercato sur le réseau social X. L'OM va dire adieu à Belahyane. C'est d'autant plus logique que les Phocéens n'ont pas fait « de proposition » pour le joueur marocain.

🔵⚪️👀 Discussions between Lazio and Verona for Reda Belahyane are advancing well, as revealed this morning.



