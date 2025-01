12 millions et cet international marocain rejoint l’OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM compte bien agiter le marché des transferts cet hiver. Après avoir réussi à convaincre Luiz Alberto, les Phocéens veulent cette fois se renforcer au milieu de terrain.

Si Roberto De Zerbi a pas mal de raisons de se montrer satisfait par son équipe, l'entraineur italien sait en revanche que son OM a encore besoin de renforts pour aller le plus haut possible cette saison. L'ancien entraineur de Brighton sait en plus que certains joueurs vont prochainement partir. Après avoir convaincu Luiz Felipe de rejoindre son projet, Roberto De Zerbi veut désormais la venue d'un nouveau milieu de terrain. Et il pourrait bien trouver son bonheur en Italie du côté de l'Hellas Vérone en la personne de Reda Belahyane.

Un nouveau Marocain en route pour l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DW Sports Management (@dwsportsmanagement)

Selon les informations de Tutto Mercato Web, le club italien ne s'opposera pas à un départ de l'international marocain de 20 ans mais a fixé son prix à 12 millions d'euros. Un prix élevé que l'OM pourrait aligner en cas de belles ventes cet hiver. Outre les Phocéens, l'Inter et Naples surveillent aussi le profil de Reda Belahyane. Malgré les difficultés de l'Hellas Vérone cette saison, le Marocain brille. Sa vision de jeu et sa technique en font un joueur redoutable malgré son jeune âge. Medhi Benatia le connait bien et tente en interne de le convaincre de signer à l'OM. A noter que si Belahyane partait de Vérone, le club transalpin a déjà trouvé son remplaçant puisqu'il s'agit de Beyatt Lekoueiry, milieu de terrain né en 2005 et appartenant au NK Istra. Marseille, comme les autres clubs intéressés, sait ce qu'il doit faire pour rafler la mise dans le dossier Reda Belahyane, auteur de 18 matchs cette saison avec Vérone. Pour rappel, Belahyane connait bien la France pour être né à Aubervilliers et être passé il y a quelques années par l'OGC Nice.