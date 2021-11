Lille : Renato Sanches au Barça, ses révélations croustillantes

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Très performant lors de la saison du titre du LOSC en 2020-2021, Renato Sanches était dans le viseur du FC Barcelone cet été.

Après une saison aboutie dans le Nord, l’international portugais a logiquement suscité plusieurs intérêts au mercato estival. Le nom de Renato Sanches a été cité en Premier League mais également au FC Barcelone. Malgré des finances en berne, le club blaugrana a tenté d’attirer le puissant milieu de terrain de Lille… en vain. Interrogé par L’Equipe, Renato Sanches a confirmé que dans sa tête, il avait déjà fait ses valises pour le FC Barcelone mais que finalement, son transfert a été annulé en raison de ses blessures.

Renato Sanches était proche du Barça cet été

« Cet été, beaucoup de clubs ont appelé Lille. Et puis, il y a eu cette blessure et j'ai compris que je resterais ici. Depuis, je suis focus sur Lille. Je suis content d'être là. Quand je ne jouais pas au Bayern Munich, c'est Lille et Luis Campos qui m'ont appelé. Ici, je joue et je donne tout. Lille, c'est mon club, ma maison. Avant cette blessure je pensais que j'allais quitter Lille ? Oui. Pour le FC Barcelone ? Oui. Je pense que c'est la blessure qui m'a empêché d'aller à Barcelone » a confié l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich, vainqueur de l’Euro 2016 avec le Portugal, avant de poursuivre.

⚠️🔵🔴 Renato Sanches: “Si no me hubiera lesionado, habría fichado por el Barça este verano. Lille y Barça ya tenían un acuerdo” #fcblive pic.twitter.com/WhVDBcA3Es — Albert Rogé (@albert_roge) November 22, 2021

« Au début, cela a été un choc, mais après tu relativises. Le foot, ce n'est que des hauts et des bas et je suis habitué. J'ai arrêté de penser aux clubs intéressés et au reste pour me fixer sur la récupération. Parce que si tu ne récupères pas, plus aucun club ne s'intéresse à toi. Quand je suis arrivé au Bayern, je n'étais pas prêt à jouer dans un tel club. J'étais trop jeune. Et quand je me suis senti prêt, l'occasion de jouer avec cette équipe n'est jamais venue. Aujourd'hui, je me sens prêt. Je comprends mieux le foot, j'ai plus d'expérience, je sais ce qu'il faut faire pour jouer dans ce genre de clubs et ça change tout » a poursuivi Renato Sanches. De retour à un bon niveau après une longue blessure, le Portugais est désormais concentré à 100% sur le LOSC. Avant de quitter le Nord en fin de saison ?