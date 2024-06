Will Still entraîneur du RC Lens, c'est officiel

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Quelques jours après l'annonce du départ de Franck Haise pour l'OGC Nice, le RC Lens a officialisé ce lundi midi la signature de Will Still comme entraîneur. Ce dernier était libre depuis son départ du Stade de Reims avant la fin de saison. Still s'est engagé jusqu'en 2027 avec les Sang et Or.

« Nous nous réjouissons de l'arrivée de Will Still au Racing Club de Lens. Will était notre priorité absolue pour occuper le poste d'entraineur et amorcer le nouveau cycle qui s’ouvre au club. Will n’est pas seulement un coach prometteur qui a battu des records de précocité, c’est une personnalité fédératrice obsédée par la gagne. Véritable passionné, conquérant et fin tacticien, Will Still a marqué de son empreinte le Stade de Reims, où il a obtenu des résultats probants avec notamment une série historique de 19 matchs sans défaite. Nous sommes heureux d’accueillir Will, son leadership et son énergie communicative à La Gaillette et à Bollaert-Delelis ! », a commenté Pierre Dréossi, le nouveau directeur général du Racing Club de Lens.