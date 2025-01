Samba plombe Lens, le mercato sera un enfer

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Le cas Brice Samba parasite le mercato de Lens et pourrait bien plomber le projet des Sang et Or en ce mois de janvier. Un départ du capitaine nordiste serait un terrible message envoyé aux autres joueurs.

Depuis plusieurs jours, le cas Brice Samba agite le mercato du RC Lens. Le gardien de l’Equipe de France souhaite rejoindre le Stade Rennais, qui a proposé 15 millions d’euros pour le recruter lors du mercato hivernal. Mais à ce jour, aucun accord n’a été trouvé entre le club breton et les Sang et Or, qui souhaitent imposer leurs conditions avant de valider le départ du capitaine de 30 ans. Financièrement, le transfert de Brice Samba ferait le plus grand bien aux finances lensoises mais sportivement en revanche, c’est une autre affaire.

Brice Samba à Rennes, Lens passe aux aveux https://t.co/s6jgzZXgfC — Foot01.com (@Foot01_com) January 5, 2025

Quel message serait envoyé aux autres joueurs avec le départ d’un international français et leader incontesté du vestiaire depuis plusieurs saisons ? Avec le potentiel départ de Brice Samba, le journaliste Dave Appadoo craint une ambition revue à la baisse du côté du RC Lens, où plusieurs joueurs pourraient à leur tour s’interroger sur leur avenir. « Le problème est quand ça arrive en cours de saison, avec Brice Samba, qui n’est pas n’importe qui dans le vestiaire. Il part dans un drôle de climat vis-à-vis du groupe et ça met peut-être un peu la zizanie. Ca donne peut-être un peu des idées aux autres » analyse Dave Appadoo dans l'Equipe du Soir avant de conclure.

Une ambition à la baisse au RC Lens ?

« On nous dit que le meilleur défenseur, Khusanov, va partir… Le capitaine part… Les autres qui pouvaient se dire que Lens était un bon club derrière les cinq puissances, ils peuvent commencer à en douter. Pour jouer la demi-saison comme ça, au moins le temps du mercato… Il va souffrir Will Still » a estimé le journaliste de La Chaîne L’Equipe, inquiet pour la suite de la saison du RC Lens et encore plus après la défaite contre Toulouse à domicile ce dimanche (0-1). Le cas Brice Samba est peut-être en train de devenir plus problématique que prévu, avec des joueurs en plein doute et une ambition qui chute brutalement.