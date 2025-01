Lens ‍: Brice Samba met le chaos dans le vestiaire

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Brice Samba, qui souhaite rejoindre Rennes mais qui est pour l’instant retenu par Lens, met une sale ambiance dans le vestiaire des Sang et Or.

C’est le feuilleton du mercato hivernal en Ligue 1 pour le moment. Après avoir lâché 20 millions d’euros à Al-Nassr pour recruter Seko Fofana, le Stade Rennais souhaite faire venir Brice Samba. Le club breton n’est pas satisfait des performances de Steve Mandanda et a l’intention de changer de gardien lors de ce mois de janvier. Le numéro deux de l’Equipe de France est désiré par Jorge Sampaoli et un accord ne semblait pas très loin pour environ 15 millions d’euros. Mais les discussions ont pris une tournure inattendue ces dernières heures, notamment car Hervé Sekli, entraîneur des gardiens du RC Lens, serait lui aussi en discussions avec Rennes pour rejoindre la Bretagne.

Le vestiaire lensois sous tension

Brice Samba à Rennes, c’est reparti pour un tour https://t.co/evG4iweoXx — Foot01.com (@Foot01_com) January 4, 2025

Echaudé en apprenant la nouvelle, le board lensois a mis un stop aux négociations, ce qui ne plait pas à Brice Samba selon L’Equipe. Le quotidien national explique par ailleurs dans son édition du jour que la situation du capitaine du RC Lens a plombé l’ambiance dans le vestiaire des Sang et or. « Car si la fenêtre s'est entrouverte pour Samba, d'autres aimeraient profiter de l’aubaine » écrit le quotidien. Ce dossier a ainsi énervé plusieurs joueurs qui souhaitaient partir mais à qui la direction lensoise a dit non, car en interne, on sait très bien que le feu vert avait été donné à Brice Samba pour un départ avant le retournement de situation lié à l’entraîneur des gardiens Hervé Sekli.

La direction du RC Lens va maintenant devoir gérer cet épisode au mieux, tout en sachant que Rennes n’a toujours pas fait une croix sur Brice Samba. La prestation catastrophique de Steve Mandanda à Nice vendredi soir a définitivement convaincu le board rennais de la nécessité de recruter un gardien cet hiver et Samba est toujours la cible n°1 d’Arnaud Pouille et de Jorge Sampaoli. Reste maintenant à voir si Lens va craquer, au risque de provoquer la furie de plusieurs de ses joueurs.