RCL : Lens lâche Macron et passe chez Puma

Dans : Lens.

Sous contrat avec Macron depuis 2018, le RC Lens a un nouvel équipementier. A compter de la saison prochaine, les Sang et Or arboreront des maillots Puma.

Le Racing Club de Lens a officialisé la nouvelle dans un communiqué officiel publié sur son site internet. « PUMA devient le nouvel équipementier du Racing Club de Lens. Pour cette nouvelle saison, PUMA est fier d’accompagner un club qui dispose d’une histoire forte et de l’un des meilleurs publics de France dans lequel la passion et l’amour pour les Sang & Or sont inéluctables. À compter de la saison 2021-2022, PUMA accompagnera toutes les équipes du club. Une nouvelle aventure pour les deux entités qui partagent des valeurs et une ambition communes. C’est une nouvelle ère qui commence pour le club et la marque. À l’aube d’une saison pleine de défis qui verra les supporters retrouver leur stade, PUMA et le Racing Club de Lens s’unissent pour un partenariat de longue durée » a publié le RC Lens, qui rejoint donc l’OM ou encore Rennes, également équipés par Puma.