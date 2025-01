Patrick Vieira chipe une belle piste à Lens

Dans : Lens.

A la recherche de renforts à moindre coût dans le secteur offensif, Lens était intéressé par la perspective de récupérer Maxwell Cornet cet hiver. Mais l’ancien Lyonnais va finalement rejoindre Patrick Vieira au Genoa.

Le mercato d’hiver est particulièrement pénible à suivre pour les supporters du RC Lens, qui ont vu leur capitaine Brice Samba filer au Stade Rennais et qui s’apprêtent à dire adieu à Abdukodir Khusanov, dont l’officialisation du transfert à Manchester City est imminente. Pour se consoler, les dirigeants lensois cherchent à se renforcer dans le secteur offensif et ciblaient Maxwell Cornet, dont le prêt de West Ham à Southampton va être cassé cet hiver. L’ancien joueur de l’OL connaît la Ligue 1 et avait tout de la bonne pioche pour les Sang et Or, mais cette piste est désormais à oublier.

Maxwell Cornet file au Genoa

Relevo et Fabrizio Romano annoncent ce samedi que l’international ivoirien va finalement faire l’objet d’un nouveau prêt, mais cette fois en Italie. Le polyvalent gaucher de 28 ans va s’engager pour six mois au Genoa, où il va retrouver Patrick Vieira, entraîneur du club italien depuis quelques mois. Une belle piste s’envole pour Lens et Will Still doit commencer à se demander quand les prochains renforts vont-ils arriver même si sa direction lui a déjà apporté Goduine Koyalipou, recruté en Hongrie pour 2 millions d’euros.