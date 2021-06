Officiel : Franck Haise prolonge à Lens

Dans : Lens.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le RC Lens a informé de la prolongation du contrat de son entraîneur Franck Haise jusqu’en 2023.

Une prolongation bien méritée pour Franck Haise, qui a hissé le RC Lens a la 7e place de la Ligue 1 dès son retour dans l'élite. « Dans la construction de la future saison et plus globalement de notre projet sportif, cette prolongation est la première étape qui s’imposait à nous. Franck a démontré toutes ses aptitudes de leadership et de science tactique notamment. La qualité des relations qu’il entretient avec les composantes du club permet de fonctionner en confiance et d’avancer avec une vision club partagée. Cette signature est une évidence » a indiqué sur le site officiel des Sang et Or le coordinateur sportif du club, Florent Ghisolfi.