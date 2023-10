Lens trop généreux avec le PSV, ça va se payer ‍!

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Mardi, le RC Lens a encore fait vibrer ses supporters en arrachant le match nul contre le PSV 1-1. Un résultat qui laisse les Lensois à la 2e place du groupe et en bonne position pour passer en huitièmes. Mais, peut-on parler de résultat positif ? Nabil Djellit en doute.

Certains pensaient que la Ligue des champions serait un obstacle trop haut pour eux mais les Lensois prouvent match après match que ce n'est pas le cas. Loin d'être dernier du groupe B, Lens est toujours invaincu après trois rencontres. Menés 1-0 par le PSV mardi soir, les Sang et Or ont encore su réagir pour arracher le match nul. Avec 5 points, ils sont installés à la 2e place du groupe derrière Arsenal mais surtout 3 points devant Séville et le PSV, leurs 2 principaux concurrents pour la qualification. Même si la victoire leur a échappé mardi soir, les Lensois ont poursuivi leur belle dynamique européenne.

1-1 contre le PSV, le tournant négatif pour Lens ?

La majorité des observateurs a globalement salué l'état d'esprit lensois contre le club d'Eindhoven. Toutefois, Nabil Djellit se montre bien plus critique. Peu satisfait de la performance collective du RC Lens mardi, il regrette surtout le résultat comptable. Si Lens a évité la défaite, le journaliste de France Football préfère se projeter sur l'ensemble de la phase de poules. Pour lui, Lens a raté l'occasion de prendre le large dans son groupe et il craint que le club artésien le paie vite.

« Leur parcours, émotionnellement, est totalement réussi. Ils nous réconcilient presque avec une forme de football (dépassements de fonction, suppléments d’âme etc.). Mais, moi je me dis qu’hier tu avais la possibilité comme on dit dans les élections de passer en ballottage très favorable. C’est-à-dire que si hier tu gagnes... Ok ils n’ont pas perdu mais de ce que j’ai vu c’était l’adversaire le plus accessible et paradoxalement je trouve qu’ils ont fait leur moins bon match techniquement, notamment en première mi-temps. J’espère que l’on ne regrettera pas ce tournant parce qu’ils ont peut-être raté le coche. Si tu as 7 points et que Séville et Eindhoven ne sont qu’à 2 points, tu les as quasiment tués dans la poule », a t-il développé dans l'Equipe de Greg. À Lens de prouver toute sa valeur avec un parcours à l'extérieur solide. Les Lensois devront notamment aller à Eindhoven puis à Arsenal, deux déplacements cruciaux pour espérer continuer leur aventure en Ligue des champions.