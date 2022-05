Lens prévient, Fofana et Clauss valent des millions d'euros

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Au cœur du superbe collectif lensois, deux hommes ont particulièrement brillé : Seko Fofana et le néo-international français Jonathan Clauss.

Sans surprise, Seko Fofana et Jonathan Clauss seront les deux joueurs du RC Lens qui vont le plus animer le prochain mercato estival. Il faut dire que cette saison, ils ont encore brillé en Ligue 1, ce qui n’a pas diminué leur cote sur le marché des transferts européens. En France, plusieurs clubs sont intéressés par les hommes forts du RC Lens. Jonathan Clauss est ciblé par Nice, Lyon et Marseille tandis que Seko Fofana, très apprécié à l’étranger, est un coup de cœur de Pablo Longoria, le président de l’OM. Cela étant, Lens n’a aucunement l’intention de céder ses meilleurs joueurs à prix cassé lors du mercato estival. C’est ainsi que dans une interview accordée à l’émission Lens Foot, le coordinateur sportif nordiste Florent Ghisolfi a prévenu que Fofana et Clauss ne seront bradés sous aucun prétexte.

Lens ne bradera pas Fofana et Clauss

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Seko Fofana (@sekofofana)

« On n’est pas dans l’obligation de vendre. La trésorerie est bonne au sein du club et on va avoir une dotation avec l’arrivée de CVC. Les trois joueurs cités sont sous contrat. Tout peut arriver et si ces joueurs ne sont pas sollicités ce serait surprenant. Notre manière de fonctionner est simple, aucun joueur n’a de bon de sortie. À l’inverse, personne n’est enfermé. S’il y a un projet intéressant pour le joueur et que le club s’y retrouve, on discute » a lancé le directeur sportif du RC Lens afin de mettre tous les clubs intéressés par Jonathan Clauss et par Seko Fofana au parfum. Les deux hommes forts des Sang et Or ne seront pas bradés. En revanche, ils ne seront pas retenus de force si une proposition à la hauteur des espérances du Racing Club de Lens arrive sur le bureau des dirigeants. Marseille, Lyon ou encore Nice et les différents clubs européens potentiellement intéressés par Fofana ou Clauss sont donc prévenus.