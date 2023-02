Lens, pas de vidéo sur l'arbitrage de prévue ?

Dans : Lens.

Par Guillaume Conte

Après s'être plaint d'un arbitrage défavorable en Ligue 1, le RC Lens ne devrait pas monter au créneau après sa victoire à Lorient en Coupe de France. De quoi agacer les sympathisants du club breton.

Pour ces huitièmes de finale de Coupe de France, la VAR n’était pas encore en application. Ce sera le cas à partir du prochain tour. Et sans l’aide vidéo, il a pu être constaté que les erreurs des arbitres ne pouvaient pas être compensées. Le week-end dernier, après leur match nul à Brest, les Lensois avaient publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour se plaindre des décisions contraires et non corrigées par la VAR prises par les arbitres de la rencontre. Les dirigeants lensois avaient enchainé par des prises de parole dans les médias pour se plaindre. De quoi faire un sacré buzz, la vidéo ayant été vue plus de 4 millions de fois et même l’un des patrons des arbitres avait pris la parole comme rarement pour reconnaitre que la VAR aurait du être utilisée pour corriger deux des trois erreurs soulignées par le club nordiste. Les Lensois avaient assuré qu’ils ne voulaient pas passer pour des victimes, mais bien pointer du doigt l’utilisation de la VAR, pas parfaite selon eux.

Lorient va faire une compile arbitrage sur le peno non sifflé ??

Si ça peut leur permettre de gagner à Nantes, dimanche…



Par ailleurs, Lens est un candidat sérieux pr remporter cette Coupe de France.

Fulgini 😍😍😍😍 #FCLRCL — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) February 9, 2023

Pas de vidéo prévu par le CM de Lens

Antony #Gautier le nouveau patron de l'arbitrage français est l'invité de @fbleunord (1/4)



2 ERREURS LORS DE BREST LENS



«Jamais agréable de reconnaître des erreurs mais c’est comme cela qu’on progresse. Oui, il y a eu 2 erreurs lors de Brest #RcLens »https://t.co/6rHHstlgbt pic.twitter.com/WbJhsRQfce — CharleyFranceBleuNord (@Charleysylvain) February 10, 2023

Mais ce jeudi soir, à l’occasion du match de Coupe de France face à Lorient, ce sont les joueurs et supporters du club breton qui l’ont mauvaise. Entre un pénalty oublié et un rouge zappé pour un tacle très dangereux de Boura, l’élimination aux tirs au but est mal passée pour les fans lorientais, qui ont bien évidemment fait le rapprochement avec la complainte du RC Lens dans la semaine. « Effet immédiat. Comme tous les arbitres français n’ont rien dans le froc et un égo surdimensionnée ça préfère ne pas siffler contre Lens pour ne pas avoir un bad buzz à nouveau plutôt que de prendre ses responsabilités. Et les lésés c’est nous », « Lens avec un arbitrage (très) favorable on ne tweet plus ? », « Le CM de Lens va il faire une vidéo contre l’arbitrage ? », « Par contre le CM de Lens il va faire une vidéo là aussi pour montrer au on est favorisé ? Entre le rouge mérite de Boura et le penalty normalement on s' en sort bien. Comme quoi à part les Tuches qui préfèrent critiquer l'arbitrage quand on est zéro devrait se taire », a même expliqué un supporter lensois qui préfère voir son club se faire discret plutôt que de s’attaquer au dossier de l’arbitrage quand ça les arrange.