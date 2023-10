Lens-Lille, Frank Haise est dégoûté

Dans : Lens.

Par Adrien Barbet

Ce dimanche 8 octobre, le RC Lens reçoit le LOSC pour un derby bouillant. Néanmoins, suite à un arrêté préfectoral, les supporters des Dogues ne seront pas présents à Bollaert. Une décision regrettée par Franck Haise.

En dépit de la rivalité qui existe entre le LOSC et le RC Lens, tout le monde souhaite voir une confrontation à 100%. Et sans la présence des supporters lillois à Bollaert, la rencontre sera entachée. Car si la pelouse a été détériorée à 24 heures du match, le derby du nord va bien se dérouler lors de cette huitième journée de la Ligue 1. Après un début de saison compliqué, Lens vient d'enchaîner trois victoires consécutives, dont une de prestige face à Arsenal en Ligue des Champions, tandis que le LOSC réalise un début de saison mitigé avec une septième place. Franck Haise regrette amèrement l'absence des supporters lillois, alors que la France organise de nombreux événements sportifs à l'échelle internationale.

Franck Haise est remonté et apporte son soutien au LOSC

« C’est simple, je pense que c’est une aberration. Je milite pour que les supporters de toutes les équipes, encore plus dans un derby, soient présents. On a la Coupe du Monde de rugby, bientôt les Jeux olympiques. On reçoit les supporters de tous les pays par milliers, et on n’est pas capable d’accueillir des supporters qui viennent de Lille ? C’est une aberration. D’ailleurs, le club n’a pas voulu vendre les places en parcage par respect pour les supporters lillois » a avoué l'entraîneur des Sang et Or en conférence de presse. Un avis vraisemblablement partagé par le capitaine de Lens. « C’est dommage, on est tous passé par ces moments. Le préfet avait sûrement ses raisons. De notre côté, on est focalisé sur le match » a confié Brice Samba, quelques heures avant d'accueillir Lille pour un match qui reste l'un des plus attendus du championnat.