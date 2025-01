Lens ‍: La prochaine recrue va casser des reins à Bollaert

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Actif pendant cette fin de mercato, le Racing Club de Lens n’a pas terminé son recrutement. Les Sang et Or vont continuer à renforcer leur secteur offensif, si possible avec la signature du Ghanéen Kamaldeen Sulemana, l’ailier de Southampton passé par le Stade Rennais.

L’entraîneur Will Still doit être rassuré. Cet hiver, le Racing Club de Lens ne se contente pas de vendre ses meilleurs éléments. Le gardien Brice Samba et le défenseur central Abdukodir Khusanov ont été transférés, et l’Autrichien Kevin Danso pourrait bientôt les imiter. Mais le club artésien, qui avait besoin de rééquilibrer ses comptes, a aussi des liquidités pour investir dans son recrutement. Le coach belge a effectivement accueilli trois renforts, à savoir l’attaquant Goduine Koyalipou, le défenseur central prêté par Manchester City Juma Bah et le jeune ailier suédois Jeremy Agbonifo.

Sulemana intéressé par Lens

D’autres recrues devraient les suivre, notamment afin de renforcer le secteur offensif. Le directeur sportif Diego Lopez étudie de nombreuses pistes parmi lesquelles on retrouve celle menant à l’international ghanéen Kamaldeen Sulemana (22 ans). Peu utilisé malgré son récent festival contre Manchester United et Leny Yoro (3-1 pour les Red Devils), l’ailier de Southampton ouvre la porte à un départ et à une signature au Racing Club de Lens, dont le public et les récentes performances ne le laissent pas insensible.

🚨#RCL 🔴🟡



❗️le RC Lens tente sa chance pour Kamaldeen Sulemana 🇬🇭, l'ancien Rennais



💰Lens veut un prêt payant avec OA tandis que Southampton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 veut un transfert de 8-9 M€ avec % à la revente



❌les Saints ont dit non pour l'instant pour un prêthttps://t.co/gELOOgI2XW pic.twitter.com/2P7P4WtOsW — Sébastien Denis (@sebnonda) January 29, 2025

Ce n’est pas un problème pour ses dirigeants qui ne le retiennent pas, à condition de récupérer 8-9 millions d’euros sur son transfert ainsi qu’un fort pourcentage à la revente, prévient Foot Mercato. Ces exigences mettent le Racing Club de Lens en difficulté puisque la direction lensoise espérait conclure un prêt payant avec option d’achat pour le joueur sous contrat jusqu'en 2027. A l’heure actuelle, la lanterne rouge de Premier League exclut cette formule mais les choses peuvent encore changer d’ici la fin du mercato lundi. Les Lensois poursuivront leurs efforts afin d'attirer l’ancien Rennais vendu 25 millions d’euros en 2023.