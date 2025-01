Lens ‍: Kevin Danso à l'OM, la Juventus s'en mêle

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Luiz Felipe, l’OM aimerait s’offrir Kevin Danso mais pour y parvenir, le club phocéen doit vendre en défense et cela prend du temps. Une aubaine pour la Juventus, qui courtise aussi le roc du RC Lens.

Le mercato hivernal est très agité au Racing Club de Lens, qui a déjà perdu son capitaine Brice Samba et qui s’apprête à voir Abdukodir Khusanov rejoindre Manchester City pour près de 50 millions d’euros bonus compris. La perte de l’international ouzbek est déjà terrible pour la défense, alors Will Still ne préfère pas imaginer son équipe sans Kevin Danso. L’hypothèse d’un départ est pourtant sur la table pour l’international autrichien, qui suscite de nombreuses convoitises lors de ce mois de janvier. Comme révélé dimanche par Téléfoot, Kevin Danso est dans le viseur de l’OM, qui passera à l’offensive dès lors que Lilian Brassier ou Bamo Meïté aura trouvé un point de chute.

La Juve veut oublier Araujo avec Danso

Kevin Danso à l'OM, janvier devient fou https://t.co/vqhIvU1L17 — Foot01.com (@Foot01_com) January 12, 2025

Mais à en croire les informations révélées par le journaliste italien Alfredo Pedulla, l’Olympique de Marseille n’est pas le seul club à s’intéresser à Kevin Danso. Et pour cause, la Juventus Turin est également un sérieux courtisan du joueur lensois. Après l’échec des négociations pour le transfert de Ronald Araujo, la Vieille Dame a coché le nom du numéro 4 de la sélection autrichienne, sans en faire une priorité à ce jour néanmoins. Reste maintenant à voir comment ce dossier évoluera alors que de son côté, Lens est attaqué de toutes parts puisque Facundo Medina est lui aussi courtisé en ce mois de janvier.