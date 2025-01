Deux départs de plus, la MLS débarque à Lens

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

Cet hiver, le RC Lens veut se renforcer pour espérer rester dans la course à l’Europe tout au long de la deuxième partie de saison. Dans un contexte économique délicat, les Sang et Or doivent toutefois alléger leur masse salariale.

Le mercato hivernal 2025 du RC Lens est particulièrement remuant. Après avoir perdu leur capitaine, Brice Samba, parti au Stade Rennais, les Sang et Or attendent encore le pactole tomber sur les comptes grâce à la vente d’Abdukodir Khusanov. Malgré tout, ces deux ventes ne viennent que reboucher les trous pour rester dans les clous des demandes de la DNCG. Si la direction lensoise espère pouvoir se renforcer encore lors de cette fenêtre hivernale de transferts, elle devra aussi et surtout alléger sa masse salariale. Plusieurs joueurs sont susceptibles d’être intéressés par un départ. Un état de fait qui arrange les décideurs artésiens.

La MLS braque Lens

Maxwel Cornet de retour en L1, Lens est sur le coup https://t.co/4MDxFFR0L9 — Foot01.com (@Foot01_com) January 14, 2025

Selon les informations de La Voix du Nord, le RC Lens pourrait prochainement perdre deux éléments de son effectif, lesquels occupent une place dans la rotation au sein du secteur offensif. Dans un premier temps, Wesley Saïd, qui n’a joué que 30 minutes lors des 10 dernières rencontres des Sang et Or à cause de pépins physiques, ne serait pas insensible à l’appel de la MLS. La Ligue américaine a également des vues sur David Pereira da Costa, lequel était dans les petits papiers de la franchise de Portland.

Si ces deux joueurs ne sont pas spécialement importants à l’heure actuelle pour Will Still au vu de leur faible temps de jeu, leur départ ne changerait pas non plus drastiquement les choses dans les finances du club. David Pereira da Costa et Wesley Saïd sont respectivement les 14ᵉ et 17ᵉ plus gros salaires des Sang et Or. En attendant, leur départ pourrait permettre l’arrivée de nouveaux espoirs dans le secteur offensif. Pour conclure, la VDN affirme que les dirigeants artésiens espèrent toujours pouvoir recruter un nouveau gardien pour remplacer Brice Samba.