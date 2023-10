Lens gardera la tête haute face à Arsenal

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Après un excellent nul à Séville, le RC Lens jouera un match très important contre Arsenal mardi soir à domicile. Un choc qui suscite un énorme engouement, mais ne fait pas plus peur que cela à l'entraîneur nordiste.

Vice-champion de France, Lens a entamé de manière très décevante sa saison de Ligue 1. Mais c’est la Ligue des champions qui a remis les Sang et Or sur la bonne voie, puisqu’après avoir arraché un point en Espagne, le RC Lens a enchaîné deux victoires en Championnat, quittant ainsi la zone de relégation. C’est donc plus détendu que le club nordiste va aborder un événement tant attendu par ses supporters, à savoir la réception d’Arsenal dans un stade Bollaert-Delelis archi-comble. Mardi soir, les Gunners vont apprendre ce qu’est l’ambiance à la Lensoise et forcément cela peut peser, même si la formation de Mikel Arteta arrive, elle aussi, dans une excellente forme. Quoi qu’il en soit, l’entraîneur du RC Lens n’est pas du tout inquiet à l’idée de croiser un grand nom du football européen.

Lens attend Arsenal au tournant

Franck Haise : « 𝐽𝑜𝑢𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑐𝑜𝑢𝑝 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒̀𝑟𝑒 »



Avant #RCLARS en @ChampionsLeague, le coach lensois et l'attaquant Florian Sotoca se sont présentés en conférence de presse, ce lundi, depuis le stade Bollaert-Delelis 👇#UCL — Racing Club de Lens (@RCLens) October 2, 2023

A la veille de ce rendez-vous, Franck Haise était en conférence de presse, et le technicien du club français a affiché un certain optimisme avant le match face à Arsenal, sans toutefois faire le malin. « Jouer contre Arsenal, c’est un gros défi. L’expérience de cette équipe, sa qualité, son passé, son présent. C’est un gros challenge pour nous. Maintenant, on a aussi rencontré des équipes en Ligue 1, notamment Paris. Et ça nous est arrivé de faire des résultats, a rappelé l’entraîneur du RC Lens, qui estime que son équipe ne doit pas faire profil bas face à une formation anglaise d’un tel calibre. Cette compétition, on a mérité d’y être, alors oui, on est un petit outsider et on ne va pas se comparer à Arsenal, mais on doit jouer ces matches avec beaucoup de caractère, comme à Séville où on l’a fait sur la volonté d’imposer certaines choses. Notre vraie attente est là, car ça nous permettra d’obtenir des résultats. »