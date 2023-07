Lens fonce sur Romain Saïss, Lille s'y oppose

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Dauphin du PSG, et donc qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le RC Lens ne veut pas faire de la figuration et pour cela les Sang et Or vont faire un mercato ambitieux. Ciblé par les Lensois, Romain Saïss est cependant dans le collimateur de Lille et la lutte sera sans pitié.

Après le départ de Loïs Openda vers la Bundesliga, le RC Lens devrait voir partir Jean Junior Onana, et comme pour l’attaquant, les dirigeants nordistes ont l’intention de compenser ce départ de l’international camerounais. Pour cela, un profil fait l’unanimité du côté de Lens, c’est Romain Saïss, le défenseur international marocain du Besiktas. Âgé de 33 ans, et sous contrat encore un an avec le club stambouliote, Saïss fait l’objet de l’intérêt de nombreux clubs, puisqu’en dehors du RC Lens, qui a déjà des contacts très avancés dans ce dossier, le nom de l’Olympique de Marseille est cité, mais également et c’est plus récent celui de Lille. C’est ce que révèle ce dimanche L’Equipe.

Lille et Lens sur le même défenseur

« Le LOSC recherche activement un profil identique après le non-renouvellement du contrat du capitaine José Fonte », précise le quotidien sportif. Pour l'instant, aucun des deux clubs du Nord n'a adressé la moindre offre au Besiktas pour Romain Saïss, puisque l'opération est liée au départ d'un joueur, mais l'opération pourrait se faire autour de 5 millions d'euros. Du côté du RC Lens, on est convaincu que l'international marocain peut apporter le supplément d'expérience et de grinta qui sera nécessaire en Ligue des champions. Mais, Lille ne facilitera pas les choses, c'est une évidence et du côté de Bollaert-Delelis on ne doit s'attendre à aucun cadeau du voisin si les deux clubs se décident à négocier la venue du joueur marocain.