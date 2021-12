Lens : Facundo Medina passe quelques heures en garde à vue

Dans : Lens.

Par Claude Dautel

Selon L'Equipe, Facundo Medina, le joueur argentin du RC Lens, a passé plusieurs heures en garde à vue ce dimanche suite à de possibles violences à l'encontre de son ancienne petite amie.

Les policiers d’Arras ont placé en garde à vue Facundo Medina, le défenseur de 22 ans du RC Lens, suite à une plainte déposée par l’ex-fiancée du joueur venue d’Argentine à l’occasion des fêtes de Noël. Selon le quotidien sportif, cette dernière état présente avec son père dans le domicile du footballeur lensois et c’est à cette occasion qu’une dispute aurait éclaté, et que la jeune femme aurait été l’objet de « violences volontaires ». Dans l’entourage de Facundo Medina on dément cette version des faits, affirmant que c’est l’ex-fiancée du joueur qui se serait jetée sur ce dernier, lequel l’aurait repoussée sans aucune violence. La jeune femme, qui a fait constater ces blessures par un médecin, a donc déposé plainte. Quelques heures après avoir été placé en garde à vue, le défenseur lensois est ressorti libre sans que l'on sache les suites données à cette plainte. Interrogé par L'Equipe, le RC Lens n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet.