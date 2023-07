Lens déchire une offre de Naples pour Danso

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Après les départs de Seko Fofana en Arabie Saoudite et de Loïs Openda à Leipzig, le RC Lens est attaqué par Naples pour Kevin Danso.

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le RC Lens vit un mercato compliqué auquel les dirigeants s’attendaient. Deuxièmes de Ligue 1 en 2022-2023, les Sang et Or ont brillé et sans surprise, les meilleurs joueurs de l’effectif de Franck Haise sont très courtisés. Seko Fofana s’est d’ores et déjà engagé en Arabie Saoudite pour plus de 20 millions d’euros tandis que Loïs Openda a fait ses valises pour Leipzig, qui a payé 45 millions d’euros pour le recruter.

Lens refuse 22 millions d'euros pour Danso

Les dirigeants lensois aimeraient en terminer avec les grosses ventes mais auront-ils le choix de céder un cadre de plus ? La question se pose puisque l’intérêt de Naples pour Kevin Danso s’est officiellement concrétisé par une offre ce jeudi. Selon Foot Mercato, le champion d’Italie en titre a proposé 22 millions d’euros à Lens pour le défenseur autrichien, auteur d’une saison énorme avec le Racing. Une première offre refusée par le club nordiste, qui entend bien faire monter les enchères et qui réclame plus de 30 millions d’euros pour lâcher son roc défensif. Le média indique par ailleurs qu’un accord a d’ores et déjà été trouvé entre Kevin Danso et Naples sur la base d’un contrat de quatre ans avec un salaire de 3 millions d’euros annuels à la clé.