Lens craque pour une pépite de 17 ans

Par Mehdi Lunay

Très inspiré dans son recrutement depuis plusieurs années, le RC Lens privilégie souvent les destinations exotiques pour réduire les coûts. Sa future recrue est au Monténégro et n'a que 17 ans.

Florent Ghisolfi a beau avoir quitté Lens, les Sang et Or restent originaux dans leur recrutement. Après le départ de l'actuel directeur sportif romain à Nice en 2022, le club artésien est allé chercher le défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov à Minsk en Biélorussie. Un coup de génie au vu de son rendement et de son possible futur prix de vente puisque le PSG est sur les rangs pour récupérer le joueur. Une belle histoire qui donne envie aux Lensois d'explorer d'autres pays pour dénicher des pépites inconnues. C'est même une obligation pour une formation obligée de réduire la voilure depuis cet été.

Lens va acheter un milieu de 17 ans pour 2 ME

La nouvelle cible lensoise est connue et elle a été révélée par le célèbre journaliste Fabrizio Romano sur X. Il s'agit du jeune milieu monténégrin Andrija Bulatovic, âgé de 17 ans (il atteindra la majorité le 27 décembre prochain). Concurrencé par le Dinamo Zagreb sur ce dossier, le RC Lens a convaincu Bulatovic de le rejoindre et va finaliser l'opération dans les prochaines heures pour une somme de 2 millions d'euros.

🚨🟡🔴 EXCL: RC Lens are closing in on deal to sign 17 year old talent Andrija Bulatovic from Podgorica for fee around €2m package.



Dinamo Zagreb were also in talks for Bulatovic but RC Lens convinced the 2006 born midfielder.



Deal now at final stages. 🇲🇪 pic.twitter.com/qcmECnQxOZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2024

Jouant toujours dans son pays natal, le jeune milieu de terrain évolue au Buducnost Podgorica depuis l'été dernier. C'est le leader actuel du championnat monténégrin et le club le plus titré du pays. Bulatovic a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives depuis le début de saison. Malgré son jeune âge, il a déjà intégré les rangs de l'équipe du Monténégro Espoirs. Un pari donc peu coûteux et prometteur pour le RC Lens.