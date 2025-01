Lens ‍: Au tour de Kevin Danso de partir ‍?

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

Potentiel joueur partant cet hiver, Kevin Danso fait l’objet de nombreuses sollicitations. Un accord entre le joueur et un club turc aurait même été trouvé. Ne manque plus que l’aval du RC Lens.

Le contexte économique du RC Lens est particulier. Si sportivement, l’esprit autour du club est toujours aussi fougueux, financièrement, l’urgence est là. Cet hiver, la direction Sang et Or a besoin de 44 millions d’euros via des ventes pour se mettre à l’abri. Une somme qui ne devrait pas être trop difficile à trouver au regard des dernières nouvelles. Brice Samba est en partance pour Rennes, de quoi apporter plus de 15 millions d’euros sur le compte. Même situation pour Abdukodir Khusanov, qui ne manque pas d’offres et qui pourrait quitter le club en ce mois de janvier. Kevin Danso, autre grosse valeur marchande du club, a trouvé de son côté un accord avec un club turc.

Kevin Danso, ce sera la Turquie

Selon les informations d’Elis Buse Araç, Kevin Danso a trouvé un accord avec le Fenerbahçe. Un état de fait qui va à contre-sens des dernières rumeurs l’envoyant dans des clubs européens beaucoup plus prestigieux, comme la Juventus. La journaliste de la TV turque annonce qu’après le deal trouvé avec le joueur, il manque encore à convenir des termes de l'opération avec le RC Lens. « Les négociations sur les frais de transfert avec le club se poursuivent », indique la journaliste.

Pour Kevin Danso, titulaire indiscutable chez les Sang et Or depuis son retour de blessure, filer au Fener lui permettrait de franchir un cap tant sportivement que financièrement. Aujourd’hui évalué à 25 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt, l’international autrichien rapportera certainement un joli pactole aux dirigeants lensois. De quoi leur permettre de passer l’hiver au chaud.