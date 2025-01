Lens a trouvé son nouveau buteur

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Gros vendeur depuis le début de ce mercato, le RC Lens va devoir aussi acheter des joueurs. C'est indispensable en attaque, point faible des Sang et Or cette saison. Will Still a besoin d'un buteur et un candidat sérieux a été repéré en Bulgarie.

Bien jouer ne sert à rien quand on ne convertit pas ses occasions. Lens en fait l'amère expérience cette saison. La formation dirigée par Will Still est un adversaire coriace pour les principaux clubs de Ligue 1. Néanmoins, les Sang et Or sont rarement victorieux au coup de sifflet final. 7e du championnat, le club artésien affiche de grosses lacunes dans la finition. 12e attaque de L1 seulement, le Racing est orphelin d'un bon buteur pour concrétiser ses temps forts. Elye Wahi faisait le travail la saison passée (9 buts) mais que dire de Lois Openda un an avant (21 buts). A côté de ça, le nouveau titulaire M'Bala Nzola fait pâle figure avec ses 4 buts inscrits pour le moment.

Matthias Phaëton dans le viseur de Lens

Les dirigeants lensois sont donc obligés d'investir sur un nouvel attaquant au mercato de janvier. Selon Foot Mercato, Lens a trouvé son homme en Bulgarie. Il s'agit de l'attaquant français du CSKA Sofia, Matthias Phaëton. Le joueur de 25 ans est bien connu des suiveurs de la Ligue 2 pour avoir évolué à Guingamp et à Grenoble dans un passé récent.

Celui qui représente la sélection de Guadeloupe dans les compétitions internationales a inscrit 3 buts cette saison. Des statistiques qui ne rassureront pas forcément les supporters de Lens. En revanche, le prix de Phaëton s'annonce beaucoup plus intéressant. Le CSKA Sofia n'avait dépensé que 1,6 million d'euros pour lui en 2023. Il ne devrait pas coûter beaucoup plus cher un an et demi plus tard. De quoi préserver les finances d'un RCL en quête d'économies. Un transfert malin à condition que l'ancien grenoblois se montre très efficace en Ligue 1. Les rêves européens de Lens en dépendent.