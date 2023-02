Le RC Lens n'avance plus, Frank Haise n'oublie pas

Dans : Lens.

Par Mehdi Lunay

Injouable pendant plusieurs mois en Ligue 1, le RC Lens a sérieusement baissé de pied depuis le début de l'année 2023. Sans victoire sur les quatre derniers matchs de L1, les Sang et Or inquiètent leurs supporters mais pas encore leur entraîneur.

Le feu d'artifice du 1er janvier s'est transformé en pétard mouillé pour le RC Lens. Au soir du Nouvel An, les Sang et Or devenaient les premiers à terrasser le PSG en Ligue 1 cette saison. Mais, ce succès n'a pas galvanisé les Lensois, bien au contraire. Sur les six matchs suivants en L1, ils n'en ont gagné qu'un seul, 1-0 face à Auxerre, subissant deux revers alors qu'ils n'avaient perdu qu'une fois auparavant. Avant d'accueillir Nantes dimanche après-midi, Lens ressemble même plus à un potentiel relégable qu'à un candidat à l'Europe.

Haise ne retourne pas sa veste en trois semaines

Les solides et spectaculaires lensois sont devenus friables et impuissants. Ils restent sur quatre matchs sans succès avec trois buts marqués pour cinq encaissés. La bande à Seko Fofana n'arrive plus à marquer plus d'un but par rencontre et encaisse à chaque match ou presque. Des chiffres et une tendance qui peuvent inquiéter les supporters lensois. Mais, Franck Haise ne dormira pas plus mal la nuit. L'entraîneur du RC Lens a tenu à relativiser ces performances, semblables à un simple coup de mou dans une saison toujours aussi remarquable pour lui.

🇫🇷 #Ligue1

🎙️ Franck Haise : "La déception des derniers matches ne doit pas faire oublier le reste".https://t.co/KlkzEwZJs7 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 17, 2023

« À très court terme, on a eu des manques. On a plus de mal à terminer les matches sans encaisser de but. On était à un sur deux. On est actuellement à un sur cinq. L'efficacité offensive est moins forte. On se crée toujours des occasions, 23 occasions nettes et 23 situations sur les quatre derniers matches de championnat, mais on marque peu, finalement. Trois buts alors que statistiquement, on aurait dû tourner entre six à huit sur cette période. […] Avec 46 points après 23 journées, enfin, on a quand même treize points de plus que la saison passée à pareille époque. Ce n'est pas 70 (points), mais on s'est quand même amélioré. La déception des derniers matches ne doit pas faire oublier le reste », a t-il indiqué en conférence de presse. Des arguments toujours pertinents mais, à force d'enchaîner les contre-performances, attention à ne pas lasser les supporters lensois qui rêvent d'Europe depuis déjà trois ans.