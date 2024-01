L1 ‍: Lens attaqué au mercato, et pas seulement sur Danso

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Convoité par le PSG ou encore le Bayern Munich, Kevin Danso n’est pas le seul joueur du RC Lens à avoir des courtisans lors de ce mercato hivernal. Facundo Medina a lui aussi une belle cote.

Taulier du RC Lens, Kevin Danso est un joueur très courtisé depuis plusieurs mois. Naples l’été dernier et maintenant le Bayern Munich ou encore le Paris Saint-Germain sont très chauds pour recruter l’international autrichien. Son profil a de quoi plaire, mais Danso n’est pas le seul joueur des Sang et Or à susciter de l’intérêt sur le marché des transferts. Un autre défenseur est ciblé par plusieurs belles écuries européennes, il s’agit de Facundo Medina. Il faut dire que du haut de ses 24 ans, l’international argentin (3 sélections) a de belles qualités et un tempérament qui plait en Europe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Facu Medina (@facumedina99_)

C’est ainsi que selon les informations du compte de Sébastien Vidal, Brighton est sur les rangs pour s’attacher les services de Facundo Medina. Mais ce n’est pas tout puisque Foot Mercato ajoute que l’Italie va également se plier en quatre pour s’attacher les services du défenseur lensois dans les semaines et les mois à venir. L’AC Milan, l’Inter et la Juventus Turin sont au taquet, prêts à dégainer la proposition qui fera craquer le joueur. Mais avant cela, il faudra convaincre Lens de lâcher l’un de ses tauliers… et ce ne sera pas une mince affaire. Le club entraîné par Franck Haise ne veut pas lâcher Facundo Medina, ni cet hiver ni l’été prochain. Preuve de l’attachement du RC Lens pour son défenseur argentin, des discussions vont démarrer pour une prolongation de contrat de Medina au-delà de juin 2026 avec sans doute une revalorisation salariale à la clé. Reste maintenant à voir quelle sera l’option privilégiée par l’ancien joueur du CA Talleres pour la suite de sa carrière.