L1 : OM-Lens très menacé, réponse mercredi

Les cas de Covid-19 se multiplient en France et dans le monde depuis quelques semaines, et le monde du football n’y échappe pas.

Privé de rencontre face à Nantes ce week-end, le RC Lens est touché de plein fouet et déplorait la semaine dernière 13 cas positifs dans son groupe professionnel, dont 11 joueurs de son effectif. De quoi provoquer le report de cette rencontre donc, mais aussi possiblement celle à venir de vendredi face à l’OM. En effet, 9 des 11 joueurs testés positivement sont d’ores et déjà forfait pour cette rencontre, le protocole leur interdisant de reprendre l’entrainement avant deux tests négatifs.

Deux joueurs peuvent encore être réintégrés, Oudjani et Da Costa, afin de faire pencher la balance vers la tenue du match contre Marseille. Les prochains tests prévus pour mercredi seront donc décisifs, mais il y a aussi, vue la situation dans le club, des chances de voir d’autres cas positifs apparaitre, ce qui provoquerai donc le report définitif du match prévu vendredi soir. En plus de cela, l’entraineur Franck Haise, également positif, est privé de six joueurs pour des suspensions ou des blessures en vue du match face à l’OM. Autant dire que la tenue de cette rencontre au Vélodrome ne tient déjà plus qu’à un fil.