L’Angleterre s’arrache ce Lensois à 15 millions d’euros

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Recruté par Lens pour 14 millions d’euros il y a un an et demi, Andy Diouf attire la convoitise de plusieurs clubs en Angleterre. Un départ lors du mois de janvier n’est pas impossible en cas de grosse offre.

Après avoir perdu Brice Samba et alors que Kevin Danso est lui aussi courtisé, le Racing Club de Lens se retrouve attaqué pour son jeune international espoirs français Andy Diouf. Pas titulaire avec Franck Haise l’an passé, le natif de Neuilly-sur-Seine s’est imposé cette saison sous les ordres de Will Still, qui en a fait un titulaire indiscutable. Cela n’a pas échappé aux clubs anglais, qui apprécient son profil de milieu de terrain technique au physique imposant qui en ferait un joueur capable de résister à l’intensité du championnat anglais. Preuve que sa cote est élevée Outre-Manche, l’ancien joueur du FC Bâle est courtisé par trois écuries de Premier League, selon les informations de Romain Collet Gaudin.

Andy Diouf a eu une réunion zoom avec les dirigeants de Crystal Palace mais à l’heure actuelle le joueur veut rester à Lens et le club veut qu’il reste lors ce mercato ! #TeamRCL #CPFC #RCL pic.twitter.com/FfaAzGkUyd — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) January 7, 2025

Le journaliste révèle que Tottenham, West Ham et Crystal Palace sont chauds pour faire venir Andy Diouf dès le mois de janvier. Les Eagles sont les plus avancés dans le dossier puisqu’ils se sont déjà entretenus avec le joueur, qui pourrait toutefois privilégier le projet de West Ham ou plus certainement celui de Tottenham. Il faudra toutefois se montrer très convaincant pour que Lens accepte de se séparer de Diouf dès le mois de janvier. Une offre avoisinant les 15 millions d’euros sera nécessaire pour faire céder l’état-major des Sang et Or, qui n’est pas contre se séparer de Kevin Danso et/ou d’Abdukodir Khusanov pour équilibrer ses comptes cet hiver, mais qui n’avait pas initialement prévu une vente en ce qui concerne Andy Diouf aussi vite dans la saison.