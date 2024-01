Franck Haise et Lens, un peu d'eau dans le gaz

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué publié ce mercredi en début d’après-midi, Lens a annoncé que Franck Haise n’était plus le manager général du club, comme c’était le cas depuis plus d’un an.

Rien d’alarmant toutefois dans le communiqué officiel publié par le Racing Club de Lens, qui explique que Franck Haise se recentre simplement sur l’équipe première après avoir apporté son expertise au développement du centre de formation ou encore de l’équipe féminine. « Les recrutements opérés récemment et la volonté commune d’un retour à une organisation qui a fait ses preuves dans le passé, permettent désormais un rééquilibrage des flux décisionnels. Homme clé du secteur sportif, Franck Haise se recentre ainsi sur la fonction de Manager de l’équipe professionnelle » peut-on lire sur le site officiel des Sang et Or.

Des tensions en interne autour de Franck Haise à Lens ?

A priori, aucune raison de s’inquiéter pour les supporters lensois, qui voient simplement la situation revenir comme elle était initialement avant que Franck Haise devienne général manager du RC Lens. Mais selon le journaliste insider Mohamed Toubache-Ter, ce changement inattendu dans l’organigramme du club nordiste n’est pas anodin car des tensions importantes existeraient en interne.

Lens : Franck Haise n’est plus manager général https://t.co/3j9XK4JsB6 — Foot01.com (@Foot01_com) January 31, 2024

« Ce n’est pas vouloir foutre la merde que dire que des tensions subsistent… elles sont nombreuses. Faut juste le dire en toute transparence sans exciter la foule ni inquiéter les uns et les autres » a publié le journaliste, qui n’en dit pas plus pour l’instant mais dont la publication sur son compte X risque d’inquiéter les supporters lensois. Une chose est certaine, de nombreux clubs français tels que Rennes ou Marseille par exemple suivront avec attention la situation d’un entraîneur très courtisé en Ligue 1 ces dernières années en cas de départ de Lens. Nul doute que du côté de l’état-major lensois, on fera tout pour ne pas en arriver là au vu de l’importance prise par Franck Haise chez les Sang et Or ces dernières années.