Brice Samba à Rennes, Lens passe aux aveux

Par Quentin Mallet

Censé quitter le RC Lens pour rejoindre le Stade Rennais, Brice Samba doit ronger son frein. Pierre Dréossi, le directeur général lensois, confirme que les négociations continuent et qu’il y a de grandes chances qu’un nouveau gardien arrive.

La situation autour de Brice Samba s’apparente aujourd’hui à un véritable imbroglio. Juste avant l’ouverture officielle du mercato hivernale, des négociations ont commencé entre le RC Lens et le Stade Rennais pour le transfert du gardien de but Sang et Or. Si tout portait à croire qu’un accord avait été trouvé, la direction lensoise a fait un pas en arrière pour faire durer les négociations. Écarté du groupe par Will Still, Brice Samba est au cœur des débats. Au micro de DAZN avant la réception de Toulouse, Pierre Dréossi, le directeur général du RC Lens, a pris le temps d’évoquer la situation de son joueur. Il confirme que le transfert n’est pas tombé à l’eau et que la cellule de recrutement travaille à l’arrivée de son remplaçant.

« Pour Brice Samba ? On négocie toujours »

🗣 | Pierre Dréossi, directeur général du RC Lens, fait le point sur les dossiers chauds du mercato lensois. 🔴🟡 #RCLTFC pic.twitter.com/kn33Gs8NLD — DAZN France (@DAZN_FR) January 5, 2025

« Brice Samba a été annoncé partant, mais ce n’est pas la responsabilité du RC Lens. Il est venu me voir à la fin de l’année pour me dire que son souhait était de partir. On a été contacté par Rennes et on est en négociations. Celles-ci se sont crispées, mais on négocie toujours. Si les négociations se terminent dans les jours qui arrivent, il partira, sinon il ne partira pas. Ça fait bientôt une dizaine de jours qu’elles durent, mais pour l’instant, il n’y a pas d’accord. S’il reste ? On a anticipé le départ de Brice et il y a de grandes chances que dans quelques jours un gardien arrive. S’il doit arriver, il arrivera », a expliqué Pierre Dréossi en marge de Lens – Toulouse, qui n’hésite pas à nier les rumeurs sur la fin des discussions avec le Stade Rennais.

Au coup d’envoi de la rencontre, celui qui était jusqu’à présent le capitaine du RC Lens regardera le match depuis les tribunes. Un feuilleton qui devrait prendre fin dans les jours à venir.