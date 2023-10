Alerte à Lens, une légende de Manchester United veut Danso

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

En difficulté avec sa charnière centrale, Manchester United aura besoin de renforts dans les prochains mois. En tant que spécialiste du poste, l’ancien Mancunien Rio Ferdinand conseille à la direction de s’intéresser au Lensois Kevin Danso.

Sous pression à Manchester United, le manager Erik ten Hag a pourtant des circonstances atténuantes. Il faut reconnaître que le Néerlandais n’est pas épargné par les coups durs. Son secteur offensif a été affaibli par des affaires extra-sportives concernant Mason Greenwood, prêté à Getafe, Antony, réintégré après les accusations de violences conjugales et Jadon Sancho, toujours écarté pour avoir publiquement critiqué son coach.

Ferdinand conseille Danso

Quant à la défense, les blessures récurrentes de Raphaël Varane et de Lisandro Lopez n’aident pas. Et leurs remplaçants Harry Maguire ainsi que Victor Lindelöf ne donnent pas toujours satisfaction. Un recrutement s’impose pour la charnière centrale, constate l’ancien Mancunien Rio Ferdinand, qui conseille notamment la piste menant au Lensois Kevin Danso. « Le gars à Lens, il y en a un là-bas, il est bon, a commenté le consultant anglais auprès du Manchester Evening News. Il y a aussi l'Uruguayen à Barcelona, Araujo. Qu'il soit accessible ou non, je pense qu'il est brillant. C'est un défenseur central incroyable. Il a tous les atouts pour correspondre parfaitement à la Premier League. »

Quand on a déjà trouvé chaussure à son pied... 👢 pic.twitter.com/0UcyOpWCzH — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023

« Je dirais qu'il sort du lot. Mais est ce qu'il est accessible ou non, je ne sais pas, a poursuivi Rio Ferdinand. Je l'ai toujours dit, pour être une équipe à succès, il faut des fondations avec une solide défense et être capable de recruter ce genre de joueurs. Je pense que si l'on regarde les équipes qui ont gagné récemment, Liverpool et Manchester City, elles ont eu de la régularité dans leur défense, surtout dans les matchs importants de la saison. Et peut-être que Manchester United n'a pas pu l'avoir. » Cet été, les Red Devils se sont intéressés au Niçois Jean-Clair Todibo. Tandis que Kevin Danso, convoité par Naples, a prolongé à Lens jusqu’en 2027.