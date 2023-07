49 millions d’euros, le RC Lens vend très bien Openda

Dans : Lens.

Par Guillaume Conte

Après des semaines de négociations, le RC Lens et le RB Leipzig ont enfin trouvé un accord pour le transfert de Loïs Openda, annonce L'Equipe.

Sauf problème de dernière minute, l’attaquant belge va rejoindre le club allemand pour un transfert de 43 ME, avec 6 ME de bonus éventuels. Le club nordiste a aussi obtenu un match amical à Bollaert entre les deux équipes et un pourcentage à la revente d’Openda histoire de finaliser ce beau package qui permet au récent 2e de la Ligue 1 de bien vendre un joueur qui avait promis de disputer la Ligue des Champions avec Lens, mais était depuis des semaines désireux de rejoindre Leipzig.