Ça coince, les investisseurs locaux plantent Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Affecté par la rétrogradation administrative des Girondins en National 2, le maire de Bordeaux Pierre Hurmic a encouragé le développement d’un projet local. Mais les investisseurs de la région ne parviennent pas à se mettre d’accord pour la reprise du club.

Bordeaux n’a pas fini de se battre. Plombé par de graves problèmes financiers, le club aquitain a été rétrogradé en National 2 par la DNCG fédérale. Mais le président et propriétaire Gérard Lopez a décidé de faire appel en espérant démarrer la saison prochaine en National 1. Pendant ce temps-là, l’homme d’affaires prépare son départ inévitable. Et le maire de Bordeaux Pierre Hurmic pousse pour une reprise par un projet local. Mais comme indiqué par le journaliste de L’Equipe Laurent Crocis, les investisseurs de la région n’arrivent pas à s’entendre.

C'est un désaveu cuisant de la gestion du club qui n'a pas su convaincre la DNCG de son projet de redressement.

Il faut tourner cette page et reconstruire avec des forces dotées d'un ancrage local.

Un nouveau modèle s'impose, travaillons-y pour faire vivre l'esprit @girondins ! — Pierre HURMIC (@PierreHurmic) August 1, 2024

« Le club statutairement est maintenant en National 2, a commenté l’observateur bordelais dans le Talk de Webgirondins. Quoiqu'il arrive il faut se poser plusieurs questions : appel ou pas appel ? Redressement ou liquidation ? Si c'est une liquidation, on pourrait redémarrer au mieux en Régional 1. Rappelons que Sedan est reparti en Régional 3. Mais partons sur l'hypothèse la plus optimiste, à savoir que les Girondins restent en National 2, et en redressement judiciaire. Dans ce cas-là, quel sera le staff et avec quels joueurs vont-ils jouer ? »

Le souhait du maire non exaucé

« Quoiqu'il arrive, ce club va végéter quelques années, a prévenu le journaliste. Grenoble et Le Mans ont mis des années à revenir. Bastia et Strasbourg sont des cas à part, car il y avait des investisseurs locaux et un projet local. On a bien vu lors de la réunion à la mairie qu'il y a multiplicité de projets locaux qui ne sont pas capables de s'entendre et de monter une union sacrée. Le club peut demander des reports de journée et ne démarrer qu'à partir du 30 août. Le championnat de National 2 démarre le 16 août. » D’ici là, Bordeaux devra bâtir une équipe après les nombreuses ruptures de contrat récemment actées.