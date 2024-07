Bordeaux ‍: Zéro accord à une semaine d'une réunion vitale

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

La Direction Nationale du Contrôle de Gestion n'a pas envoyé les Girondins de Bordeaux en National, mais a donné rendez-vous le 9 juillet aux dirigeants du club au scapulaire avant de prendre une décision finale.

Les supporters bordelais ont retenu leur souffle la semaine passée en attendant la réponse de la DNCG concernant leur club. Finalement, le gendarme financier du football n'a pas prononcé une relégation provisoire, mais a décidé d'un « sursis à statuer », repoussant au 9 juillet prochain sa décision. D'ici là, Gérard Lopez doit trouver un accord avec un investisseur, lequel devrait permettre au propriétaire des Girondins de Bordeaux d'avoir les finances nécessaires pour assurer l'avenir du club. Le suspense est donc intense, car Gérard Lopez a une semaine pour finaliser cette opération, et pour l'instant ce n'est pas le cas. Responsable du site WebGirondins, Nicolas Pietrelli affirme que ce lundi les deux camps discutent toujours, mais que rien n'est signé alors que le temps presse.

Ambiance tendue autour des Girondins de Bordeaux

La DNCG complice de Lopez, scandale à Bordeaux https://t.co/RnembZR1pi — Foot01.com (@Foot01_com) June 30, 2024

Notre confrère révèle que les négociations sont intenses et tendues entre Gérard Lopez et le fameux investisseur qui serait américain selon différentes sources. « Il y a très peu d'informations qui filtrent, ce matin, ce n'était pas signé entre les parties. Les détails ne sont pas encore réglés. Ça négocie dur entre les personnalités et il reste 8 jours pour arriver avec une bonne nouvelle devant la DNCG », précise Nicolas Pietrelli, qui admet que tout cela a de quoi angoisser les supporters bordelais. Depuis deux saisons, les fans des Girondins traversent crise sur crise, et le retard encore pris cet été pour le mercato n'annonce pas une saison 2024-2025 facile. L'objectif d'une remontée rapide en Ligue 1 n'est plus d'actualité, un simple feu vert de la DNCG le 9 juillet prochain sera déjà une bonne nouvelle. La fumée blanche est donc attendue très vite au-dessus du Haillan.