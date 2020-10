Bordeaux : Ben Arfa fait sa plus belle feinte pour éviter de courir

Dans : Bordeaux.

Après une saison quasiment blanche, Hatem Ben Arfa a trouvé un nouveau club en Ligue 1.

Il s’agit des Girondins de Bordeaux, qui ont récupéré le meneur de jeu libre de tout contrat, et se sont frottés les mains à l’idée d’envoyer enfin un peu de rêve aux supporters. Toutefois, après une fin d’aventure décevante à Rennes, un passage mitigé en Espagne, et énormément de retard pour reprendre, difficile d’attendre des miracles d’entrée de jeu de la part de l’ancien international français. Alors, en vue du match de samedi face à l’OM, Romain Canuti, journaliste au Phocéen, confie au site girondin webgirondins.com, qu’il est particulièrement serein. Pour lui, Hatem Ben Arfa n’est pas prêt, et ne veut surtout pas forcer pour l’être.

« Si je le crains ? Absolument pas. Je pense qu'il n’est pas prêt. Ben Arfa si on regarde bien ces dernières saisons. C’est toujours le même schéma. C’est un mec qui signe fin août début septembre. Ça en dit long. Un mec qui signe comme ça, c’est un mec qui ne veut pas faire de préparation. On les connaît ces mecs-là, ceux qui signent après le mercato en joueur libre, ce sont les Hatem Ben Arfa, Mario Balotelli… Ils ne veulent pas faire d'efforts et se faire violence. Ils ne sont pas dans une démarche pleine d’humilité », a souligné un Romain Canuti pour qui Ben Arfa risque de montrer son talent par bribes, et non pas peser sur la saison de son club. A voir dans les prochaines semaines, car le natif de Clamart est en tout cas revenu beaucoup plus affuté que lors de son passage à Rennes par exemple.