Bordeaux ‍: L'accident d'Alberth Elis a marqué les Girondins

Dans : Bordeaux.

Par Adrien Barbet

Victime d'un terrible choc à la tête, le 24 février dernier lors d'un match de Ligue 2 avec les Girondins de Bordeaux face à Guingamp, Alberth Elis va beaucoup mieux d'après son coach, Albert Riera.

Sorti du coma 4 jours après un violent choc à la tête, Alberth Elis poursuit sa période de convalescence. Évacué sur une civière, l'attaquant des Girondins de Bordeaux avait été transporté d'urgence au CHU Pellegrin à Bordeaux, suite à un traumatisme crânien. Placé dans un coma artificiel protecteur avec un pronostic vital et fonctionnel, le joueur de 28 ans est désormais pris en charge dans une clinique privée en région bordelaise. En conférence de presse, l'entraîneur bordelais a donné des nouvelles plutôt rassurantes sur l'état de santé de son joueur, assurant que lui-même, les membres du staff et les joueurs de Bordeaux rendaient souvent visite à Alberth Elis.

L'entraîneur bordelais donne des nouvelles positives d'Alberth Elis

Joueuses, joueurs, staff et salariés, tout le Club pense à toi Alberth 💙🤍 pic.twitter.com/qMD4SotaZP — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 27, 2024

« Il commence à progresser. Il est bien, il parle, il comprend tout mais ce sont des choses sur lesquelles il faut faire attention. Mais, on laisse ses parents et le club communiquer plus en détails là-dessus, car ce sont les mieux placés et ceux qui lui rendent visite le plus régulièrement. On ne l’oublie pas, il est toujours avec nous. Il se passe rarement des choses comme ça, tu ne sais pas comment cela va se passer. On écoute des histoires passées comme celle de Rico, le gardien du Paris Saint-Germain avec 25 jours dans le coma » a affirmé le technicien espagnol en conférence de presse, avant d'affronter Annecy pour le compte de la 29e journée de la Ligue 2. Bordeaux est actuellement 13e du championnat et devrait se passer des services d'Alberth Elis, auteur de 5 buts en Ligue 2, au moins jusqu'à la fin de la saison.