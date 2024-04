Bordeaux ‍: Les tondeuses quittent le Haillan, c’est la crise

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Information lunaire à Bordeaux, où l’on apprend que l’entreprise chargée de l'entretien du terrain de l’équipe professionnelle a quitté le centre d’entraînement avec tout son matériel, y compris les tondeuses.

La crise financière aux Girondins de Bordeaux a atteint un point à peine croyable pour un club professionnel. Alors qu’il y a quelques jours, on apprenait que l’entreprise en charge du ménage avait enfin été payée après des mois de retard, voilà que c’est désormais l’entreprise de jardinage en charge de l’entretien des terrains de l’équipe professionnelle qui met les voiles. Dans son édition du jour, le journal Sud-Ouest nous apprend que l’entreprise en charge de tondre et d’entretenir les terrains du Haillan a pris la décision de partir. Pas payée depuis plusieurs mois, la société a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec les Girondins de Bordeaux et a fait partir tout le matériel ce lundi.

L2 : L'ASSE renverse Bordeaux dans un scénario fou https://t.co/u8S3fuDimz — Foot01.com (@Foot01_com) April 20, 2024

Tondeuses, tracteurs, pelles, tout a disparu ! L’entreprise prestataire en charge de l’entretien du terrain, et qui n’était plus payée depuis plusieurs mois, ne travaillera plus pour le club de Gérard Lopez. Un problème de plus pour le patron des Girondins, alors que Sud-Ouest nous apprend que la pompe qui permet d’arroser l’ensemble des terrains du centre d’entraînement du Haillan est cassée depuis plusieurs semaines. Celle-ci n’a pas été réparée, ce qui signifie que les terrains ne peuvent plus être arrosés, hormis par la pluie, assez rare dans la région depuis quelques temps. La situation du club au scapulaire, 14e de Ligue 2, est donc dramatique sportivement mais pas uniquement.