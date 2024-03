L2 ‍: Bagarre entre supporters bordelais, six blessés

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Tandis que sportivement les Girondins ne sont pas tirés d'affaire, le match face au Paris FC a été marqué par des incidents entre des ultras bordelais.

La tension commence à sérieusement monter du côté du Matmut Atlantique, car si Bordeaux a arraché le point du nul face au Paris FC (3-3), le club au scapulaire n'a que cinq points d'avance sur la zone de relégation en Ligue 2. Et si les Ultramarines ne masquent pas leur colère, un nouveau groupe de supporters, les North Gate, se font désormais entendre. Ces derniers reproches cependant aux premiers d'être très proches de Gérard Lopez, le propriétaire des Girondins. Ce samedi, les deux groupes se sont brutalement affrontés en marge du match et à l'extérieur du stade. Selon France Bleu Gironde, qui cite une source interne au club, il y aurait six blessés au sein des deux groupes d'Ultras, même si d'autres participants à cette bagarre ont refusé de se faire soigner.