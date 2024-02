FCGB ‍: La famille d’Elis partage de bonnes nouvelles

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Victime d’un grave traumatisme crânien samedi dernier, dès le début du match de Ligue 2 face à Guingamp (1-0), Alberth Elis avait été placé dans un coma artificiel. Mais ce mercredi, la famille de l’attaquant des Girondins a publié un communiqué avec des nouvelles rassurantes.

Alberth Elis va mieux. Dans un communiqué publié ce mercredi, la famille de l’attaquant bordelais a donné des nouvelles rassurantes après son grave traumatisme crânien. « Victime d'un accident le week-end dernier, Alberth a été pris en charge au CHU Pellegrin de Bordeaux », a d’abord rappelé l’entourage du Hondurien, victime d’un choc à la tête quelques secondes après le coup d’envoi du match face à Guingamp, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 2.

Communiqué de presse de la famille d'Alberth Elis / Comunicado de prensa de la familia de Alberth Elis pic.twitter.com/weFHgSqR27 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 28, 2024

« Placé dans un coma artificiel protecteur depuis lors, nous sommes heureux de partager avec vous de premiers signes encourageants : Alberth se réveille et semble récupérer progressivement, peut-on lire dans le texte relayé par les Girondins. Nous souhaitons cependant rester prudents sur l'évolution de son état, les prochains jours seront cruciaux. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien, vos mots d'encouragement et vos prières et nous remercions particulièrement les équipes médicales pour leurs soins. Alberth est un battant, nous vous tiendrons au courant de son état prochainement. »

Le Guingampais Gomis au soutien d'Elis

Malgré la prudence affichée, ces quelques lignes laissent paraître beaucoup plus d’optimisme que le précédent communiqué de Bordeaux, qui refusait de se prononcer sur le pronostic vital de son attaquant dimanche dernier. Ces nouvelles positives devraient également rassurer Donatien Gomis. Le défenseur central de Guingamp, impliqué dans le choc avec Alberth Elis, a été très marqué. Selon L’Equipe, le Guingampais a écrit aux dirigeants bordelais pour soutenir la famille du Bordelais et lui présenter ses excuses. Espérons que le Sénégalais aura bientôt l’occasion de s’entretenir directement avec l’international hondurien.