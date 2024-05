Bordeaux menacé d'une catastrophe à 15ME

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Tandis que Gérard Lopez a déjà réinjecté des fonds afin de permettre aux Girondins de Bordeaux de finir la saison relativement sereinement. Une nouvelle menace rode sur le club au scapulaire.

C'est tranquillement que Karl-Johan Johnsson et ses coéquipiers vont aborder les deux dernières journées du championnat de Ligue 2, Bordeaux étant assuré de se maintenir. Mais dans les bureaux du Haillan, la sérénité n'est pas totale concernant l'avenir. Plusieurs médias ont révélé ces dernières semaines que l'heure était aux économies chez les Girondins, au point même que certains prestataires n'étaient pas payés et refusaient de travailler. Quoi qu'il en soit, et ce n'est pas la première fois depuis qu'il a racheté le légendaire club français, Gérard Lopez remis la main à la poche, histoire de ne pas arriver en panne sèche devant la DNCG en juin. Mais un nouvel écueil se profile sur la route bordelaise et il ne va pas faciliter une vente ou la venue de nouveau actionnaire.

Un procès à 15 millions d'euros

C’est officiel! Vladimir Petkovic nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux! Contrat de 3 ans pour l’ancien sélectionneur de la Suisse, 1/4 de finaliste du dernier Euro! #Girondins #FCGB pic.twitter.com/G1RI23b22V — Hugo Juste (@HugoJuste) July 27, 2021

En effet, les Girondins de Bordeaux traînent toujours un énorme contentieux avec Vladimir Petkovic et son adjoint, recrutés en 2021 et qui après 25 matchs sur le banc bordelais a été limogé. Désormais sélectionneur de l'équipe d'Algérie, l'entraîneur réclame toujours des indemnités aux Girondins et l'affaire est passée mardi devant les Prud'hommes. Si on sait qu'il faudra attendre le 8 novembre pour attendre le jugement, Sud-Ouest révèle à cette occasion que l'ancien entraîneur bordelais et son adjoint réclament le paiement de la totalité des mois qu'ils restaient sur leur contrat, à savoir 27. Au total, en cas de condamnation, Bordeaux devra payer 15 millions d'euros aux deux hommes, plus 1 million d'euros de préjudice. Bien évidemment, les avocats des Girondins de Bordeaux estiment que ce licenciement était tout à fait justifié par différents points que Petkovic n'avait pas respectés. Ce que ce dernier conteste. Dans six mois, Bordeaux pourrait donc prendre une nouvelle grosse tuile sur la tête.