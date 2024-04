FCGB ‍: Un déficit préoccupant, panique à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Les Girondins de Bordeaux avaient démarré la saison en Ligue 2 avec la ferme intention de monter dans l'élite. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu et l'inquiétude est même énorme avant le passage du club devant la DNCG.

Les supporters et observateurs des Girondins de Bordeaux ne sont pas au bout de leurs peines. Alors qu'ils espéraient voir le club lutter pour la montée en cette fin de saison, les Bordelais, 13es, sont hors course suite à leur défaite face à Bastia. Un coup de massue pour beaucoup, dont le président du club, Gérard Lopez. Ce dernier va en plus de nouveau devoir apporter des garanties solides à la DNCG, sous peine de mettre les Girondins de Bordeaux en grand danger concernant son avenir dans le monde du football professionnel. Car d'après les informations de Sud Ouest, Bordeaux est bien parti pour afficher un déficit économique estimé à... 50 millions d’euros en fin de saison.

Bordeaux, une situation encore une fois alarmante ?

Face à Bastia, Zuriko Davitashvili et Jérémy Livolant ont sonné la révolte, sans parvenir à totalement inverser la tendance du match ⚽🔵⚪ pic.twitter.com/kXookAvtDv — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 15, 2024

Enorme problème, le budget bordelais a été estimé lui à près de 42 millions d'euros, ce qui en fait d'ailleurs le plus gros budget de ligue 2. Pour rattraper le coup, le média français précise que Gérard Lopez négocie sur l’obtention d’un prêt auprès d’une banque. Les retards de paiements sont eux apparemment en train d’être réglés. Pour rappel, la DNCG avait mis les Girondins sous le coup d'un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutation il y a trois mois. L'instance va donc analyser de très près la situation à Bordeaux et sera la grande décisionnaire de la suite des opérations concernant le club au scapulaire. Attention au coup de massue tout de même, car ce n'est pas la première fois que le club est en péril depuis sa gestion par Gérard Lopez.