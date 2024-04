Rachat Bordeaux ‍: Gérard Lopez ne lui répond pas, il est sidéré

Dans : Bordeaux.

Les Girondins de Bordeaux ne remonteront probablement pas en Ligue 1 et le club au scapulaire a des soucis financiers. Mais Gérard Lopez n'accorde aucun crédit aux offres.

Tandis que Bordeaux se déplace ce samedi à Caen sans ses supporters, puisque ces derniers sont désormais en guerre et se battent entre eux, dans les coulisses des Girondins c'est toujours l'inquiétude. Ces dernières semaines, on a évoqué la possibilité d'un prêt bancaire pour finir la saison sereinement après des soucis pour régler les salaires de février et mars, mais surtout un investisseur est sorti du bois pour annoncer qu'il avait fait une offre concrète à Gérard Lopez. Ce dernier étant d'une discrétion absolue, il laisse la place à Santiago Cucci pour avancer ses arguments. Car c'est bien l'ancien éphémère président de l'Olympique Lyonnais qui est porteur de cette offre de reprise des Girondins de Bordeaux avec un puissant homme d'affaires français, Michael Benabou, classé dans les 100 plus grosses fortunes de France.

Répondant à France Bleu Gironde, l'ancien dirigeant de l'OL s'étonne du fait que Gérard Lopez n'ait apporté aucune réponse à l'offre qui lui a été transmise, alors que le propriétaire de l'actuel douzième de Ligue 2 a eu des réunions avec lui. « Je ne sais pas pourquoi Gérard Lopez ne nous répond pas. Il faudra lui poser la question. Ce n'est pas la première entreprise que je souhaite racheter, mais c'est la première fois que je n'ai pas de réponse à l’offre que nous avions faite. Cela fait plus deux semaines que notre offre est sans réponse. Il va y avoir des échéances, j'imagine qu'il y aura prochainement une communication pour annoncer le futur et le plan pour les Girondins. Clairement, c'était une offre ou nous étions majoritaires et je représentais la majorité des investisseurs dans les actions du club. Sans dévoiler ce qu'on s'est dit. Nous avions eu plusieurs discussions avec Gérard Lopez que je trouvais très sympathique. On était d'accord sur un projet. J'étais assez optimiste pour vous dire la vérité », explique, sur la radio bordelaise, Santiago Cucci qui pour des raisons de confidentialité, n'a pas voulu en dire plus sur la nature de son offre.