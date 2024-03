Bordeaux ‍: Gérard Lopez a honte

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Samedi soir, les Girondins de Bordeaux se sont inclinés 3-1 sur la pelouse d’Annecy. La défaite de trop pour le président Gérard Lopez, écœuré par la prestation de ses joueurs.

Le rêve d’une hypothétique remontée en Ligue 1 est bien loin pour les Girondins de Bordeaux, 13es de Ligue 2 et qui n’ont plus que quatre petits points d’avance sur la zone rouge. La défaite de samedi contre Annecy (3-1) a fait mal et en interne, le ton commence à se durcir. Président du club au scapulaire, Gérard Lopez affiche une patience de plus en plus limitée envers ses joueurs. A en croire les informations communiquées par le journal Sud Ouest, l’ancien président de Lille a « eu un sentiment de honte » face à « l’attitude de ses joueurs pendant le match » contre Annecy.

Révolté, Gérard Lopez attend des attitudes bien différentes de la part de ses joueurs, qui devraient selon lui se battre pour la montée alors qu’ils se retrouvent aujourd’hui à lutter tant bien que mal pour se maintenir en Ligue 2. Le quotidien local ajoute que selon Gérard Lopez, certains joueurs « n’ont pas fait honneur au maillot » et exige une véritable remise en question de la part de l’ensemble du groupe à l’approche du sprint final. Après la trêve internationale, les Girondins enchaineront deux matchs qui ne seront pas simples face à des équipes bien mieux classées que le club au scapulaire, à savoir le Paris FC et le Stade Malherbe de Caen. La question est maintenant de savoir si les joueurs bordelais auront les ressources pour se relancer et enfin faire honneur au maillot bleu marine, comme cela est exigé avec colère et dépit par Gérard Lopez.