Bordeaux ‍: Patrice Lair éjecté de l’équipe féminine

Il y a du grabuge à Bordeaux, où Patrice Lair est mis à pied par le club de son rôle d’entraineur de l’équipe féminine, dernière de D1.

Ce ne sont pas seulement les résultats qui sont pointés du doigt, puisque le club aquitain reproche à l’ancien entraineur du PSG son attitude défiante et critique envers la direction des Girondins. « Le FC Girondins de Bordeaux a notifié à Patrice Lair, ce mardi matin 19 mars, sa mise à pied à titre conservatoire suite à son attitude critique en public vis-à-vis de la Direction du Club et de sa stratégie à l’issue du match contre le DIJON FCO », a fait savoir le club bordelais, qui souligne que son budget est resté stable et se classe parmi les 6 plus gros budgets de la D1 féminine.

« Jérôme DAUBA, Directeur du centre de formation féminin, assurera en complément de sa fonction principale l’intérim pendant la procédure disciplinaire et plus aucune communication publique ne sera faite avant l’issue de celle-ci », ont conclu les Girondins histoire de ne pas déplacer cette décision sur la place publique.